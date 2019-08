Grandina, corre fuori per mettere l'auto al riparo: stroncato dall'infarto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRE È sceso per spostare l'auto e portarla al riparo della bomba d'acqua che era in corso, ma non è più tornato. Tragedia ieri notte al Pasquer dove è stato rinvenuto senza vita accasciato al volante della sua automobile, Ennio Corso, 71 anni, residente lì in zona, in via Ticino. L'uomo che aveva già qualche problema cardiaco, è stato stroncato da un infarto improvviso. Il pensionato, che per anni ha lavorato come spazzacamino a Feltre, lascia la moglie e 4...