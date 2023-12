FELTRE - Una protesta eclatante oggi, 19 dicembre, al mercato di Feltre: Diana De Paoli si è letteralmente messa in croce per protestare contro quello che lei denuncia essere una persecuzione nei suoi confronti. Da 25 anni la donna sta affrontando cause legali con il vicino che aveva denunciato anche per stalking giudiziario (ma il fascicolo venne archiviato dalla procura). Lei, come spiega, si sente perseguitata: ha la pensione pignorata per pagare le spese legali a cui è stata condannata, una figlia con disabilità e la casa che ha dovuto distruggere pezzetto dopo pezzetto (finestre comignolo e altro) perché lui l'ha denunciata per opere a abusive.