Devastarono due scuole e si ripresero col telefonino: smascherata baby gang

FELTRE - Smascherati i vandali che nei fine settimana tra l'8 e il 23 gennaio 2022, devastarono l'istituto scolastico Negrelli, obbligando il preside a sospendere le lezioni, e danneggiarono gravemente la media Rocca di Feltre. I carabinieri hanno stretto il cerchio attorno alla banda, una vera e propria baby-gang: si tratta di 8 minorenni con età compresa tra i 13 e 15 anni, legati da vincolo di amicizia, alcuni iscritti nei due istituti colpiti. Nel corso dei raid, che hanno causato danni per oltre 10mila euro, si erano ripresi con video che poi avevano condiviso su social e in chat. I militari della Compagnia di Feltre li hanno identificati e denunciati alla procura per i minorenni di Venezia per i reati di danneggiamento aggravato, furto e interruzione di pubblico servizio.