Fedon, indennità di ricovero e di convalaescenza (3.000 euro) per tutelare i dipendenti

BELLUNO - La Fedon Spa di Farra, azienda leader nella fabbricazione di astucci per occhiali, in accordo con i sindacati ha sospeso per due giorni, martedì 17 e mercoledì 18, le attività lavorative nello stabilimento in Alpago per interventi di sanificazione dell'azienda previsti dal protocollo per la sicurezza sul lavoro.



Per far fronte all'emergenza sanitaria e rafforzare la tutela dei suoi dipendenti, è stata stipulata anche una copertura sanitaria straordinaria che prevede un'indennità di 100 euro al giorno, a partire dall'ottavo giorno di ricovero causato da infezione da Covid-19; un'indennità da convalescenza di 3.000 euro alla dimissione dall'ospedale; un pacchetto di assistenza post ricovero, per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.



Nell'azienda, inoltre, è stata triplicata la frequenza di pulizia e igienizzazione degli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e sanitarie, sono stati posizionati dispenser di liquidi igienizzanti in tutte le aree lavorative; sono state riviste le aree lavorative, compresi i reparti produttivi, in modo tale da mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, ed è stata avviata la modalità di smart working per i dipendenti degli uffici.