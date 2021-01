Riapre la Alemagna sul Fadalto dopo le frane per il maltempo

L'Anas ha riaperto oggi al transito la strada statale 51 “di Alemagna” nel tratto del Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Completata la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e ultimati i primi interventi di messa in sicurezza del versante, interessato dalla riattivazione del movimento franoso a causa dell’evento alluvionale di dicembre, a partire da oggi il tratto è nuovamente percorribile in orario diurno con il senso unico alternato.

A partire da domani 8 gennaio la fascia oraria di apertura sarà dalle 6:00 alle 20. Permane, per motivi di sicurezza, la chiusura notturna. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione in transito, in orario diurno è previsto il presidio fisso di guardiania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA