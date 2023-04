L'esplosione causata dall'accendino o dall'interruttore. Il 47enne trasferito al centro grandi ustionati di Padova

FELTRE (BELLUNO) - È stato trasferito al centro grandi ustionati di Padova Nicola Boschello, il 47enne che nella notte tra il 14 e il 15 aprile è rimasto coinvolto nell'esplosione del suo appartamento in un condominio residenziale in via Rio a Feltre (Belluno). Con la deflagrazione sono stati danneggiati altri 12 appartamenti ed è stato necessario evacuare 22 persone. Una decina sono state accolte in un hotel della zona mentre le altre hanno trovato ospitalità presso abitazioni di famigliari ed amici.

LO SCOPPIO



Mancava un quarto d'ora all'una quando i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per l'esplosione avvenuta in un appartamento di un complesso residenziale di recente costruzione. La scena che si sono trovati davanti era terribile. Un appartamento era completamente esploso. Le macerie finite in strada. L'onda d'urto ha causato la rottura di porte e finestre di dodici appartamenti circostanti oltre che dei garage sotterranei. Un squarcio sul tetto. I condomini in strada. «Non ci siamo resi conto di quanto stava accadendo. È un fatto così innaturale che è perfino difficile da spiegare», raccontano gli stessi residenti.Molte le famiglie con bambini coinvolte ma anche molti singoli in affitto in quei mini appartamenti in quanto presenti in città per motivi professionali. Grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, presente sul luogo dell'esplosione con il sindaco Viviana Fusaro e tutta la giunta comunale, una decina di persone sono state trasferite in un hotel della zona, altre si sono appoggiate a famigliari ed amici. Nelle prossime ore saranno individuati degli alloggi da destinare a queste famiglie per il tempo che sarà necessario per il ripristino dei luoghi.Il proprietario dell'appartamento sventrato, Nicola Boschello, è invece stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Feltre; dopo una verifica delle sue condizioni è stato deciso per il trasferimento al centro grandi ustionati di Padova. Le sue condizioni sono stabili ma rimane in prognosi riservata. Al suo fianco la mamma ed un altro famigliare.

LE CAUSE

Per quanto riguarda le cause dell'esplosione i tecnici dei vigili del fuoco sono al lavoro. Quello che si delinea è però che vi sia stato un guasto ad un fornello, in un tratto di condotta privato, come confermato anche dai tecnici della compagnia del gas che si sono recati sul posto per staccare le forniture del complesso residenziale. Da capire però cosa possa aver poi causato l'esplosione. L'accensione di una luce? Di una sigaretta? Saranno gli approfondimenti dei tecnici unitamente al racconto dell'uomo a chiudere il cerchio di questa vicenda.

LO SCIACALLAGGIO

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco hanno accompagnato i condomini all'interno dei locali per recuperare alcuni effetti personali o di valore. Ingressi scaglionati, una persona per volta, per motivi di sicurezza. I tempi per il rientro però saranno lunghi per cui tutta l'area è stata recintata ed è stato predisposto, insieme ai carabinieri della compagnia di Feltre, un servizio di controllo notturno per evitare che malintenzionati entrino per rubare gli oggetti rimasti incustoditi.