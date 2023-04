FELTRE - Ronde notturne per contrastare lo sciacallaggio che sempre più spesso si registra nei luoghi di tragedie. L’appartamento coinvolto dall’esplosione è distrutto , ma anche gli altri dodici presentano danni importanti , compresa la struttura del condominio . In particolare, lo spostamento d’aria ha causato la frantumazione dei vetri delle finestre oltre che lo sradicamento delle porte. I residenti coinvolti non possono per il momento fare rientro e quindi gli appartamenti rimangono sostanzialmente incustoditi. Questo crea campo libero ai malintenzionati. Da qui la decisione di creare delle ronde notturne per garantire che non vi siano intrusioni. Questo fino a quando gli occupanti non riusciranno a recuperare le loro cose. Senza contare che l’area è sotto sequestro penale e quindi una sorveglianza consente anche di essere sicuri che lo stato dei luoghi resterà inalterato.

Il recupero dello stretto necessario "scortati" dai pompieri

Nel corso della mattinata di ieri i vigili del fuoco hanno accompagnato le persone nelle loro abitazioni per recuperare alcuni effetti personali. La situazione di pericolo della palazzina, che è completamente inagibile, non permetteva ai residenti di tornarci da soli, ovviamente. Sono entrati u na persona alla volta, dotata di elmetto protettivo e scortata dai pompieri che hanno anche cercato di dare una mano nel recupero per quanto fosse loro possibile. Le scene che si sono viste sono veramente toccanti con persone che hanno perso tutto. Molti attendono in fila all’esterno della rete messa a delimitare l’area, con la valigia in mano, in attesa di poter tornare dentro a recuperare i vestiti o i giochi dei bambini. Chi se ne esce con il televisore sottobraccio. Chi con la gabbietta in cui è riuscito a rinchiudere il gatto che con il boato è scappato, ma che fortunatamente ha poi fatto ritorno. C’è chi viene sopraffatto dal dolore. Si sente male. Giovani che magari hanno investito i loro risparmi per acquistare un appartamento e che in attimo si trovano senza più nulla. Ma bisogna farsi forza e cercare di entrare tra quello che è rimasto del proprio appartamento per recuperare le cose più necessarie o di valore.

Lo sciacallaggio