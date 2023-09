Cortina. L'elisoccorso deve atterrare per un intervento ma c'è troppa nebbia: sbarca solo un uomo costretto a proseguire a piedi

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un elicottero Suem di Pieve di Cadore ha affrontato una difficoltà durante un intervento di soccorso a Forcella Val d'Arcia sul Pelmo. Una coppia di trentenni polacchi, spaventata, non era più in grado di proseguire la camminata. Tuttavia, per la presenza di nebbia, l'elicottero è riuscito a sbarcare a terra il tecnico di elisoccorso, ma è dovuto atterrare al Rifugio Città di Fiume.

Il soccorritore ha quindi iniziato a scendere assieme all'uomo e la donna lungo il sentiero, aiutandoli nel cammino.

Arrivati a 2.050 metri di quota, una schiarita ha permesso l'avvicinamento dell'eliambulanza e la salita in hovering. La coppia è stata infine lasciata a San Vito di Cadore.