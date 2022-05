BELLUNO - Slitta ancora (per la seconda volta) la presentazione della lista InMovimento. La prima volta era successo per la concomitanza con il consiglio comunale, ieri per ragioni di salute del capolista: Biagio Giannone. Una cancellazione arrivata poche ore prima che i candidati svelassero i loro volti alla stampa e che ha arricchito (per l’intera mattinata e parte del pomeriggio) il panorama dei possibili scenari alternativi. Cancellati con un clic prima dell’ora dell’aperitivo. Per molte ore era circolata in città la voce di una corsa in solitaria della compagine InMovimento, smentita con un comunicato stampa arrivato dalla mail ufficiale della coalizione di Giuseppe Vignato. Poche righe che non si prestano ad alcuna interpretazione. Una certezza granitica. Merce rara nel mondo della politica: «Ci siamo presentati come coalizione al completo nei gazebo in Piazza dei Martiri e a Cavarzano – questa la nota stampa firmata congiuntamente da Valore Comune, Belluno D+, Partito Democratico e InMovimento -. Ricostruzioni giornalistiche vogliono far intendere il contrario. Non ci risultano candidature alternative nella coalizione progressista riformista al di fuori di Giuseppe Vignato». L’incognita sulla presenza del sindaco Massaro nella coalizione rimane. Ed è la stessa che circola dall'uscita ufficiale di Vignato come aspirante sindaco e che a poche ore dalla presentazione ufficiale della lista alla città non aveva una soluzione, come ha spiegato lo stesso sindaco uscente. Il nome di Massaro sarà tra i 32 candidati di InMovimento? Lui risponde che questa mattina non aveva ancora sciolto la riserva. Vignato in conferenza stampa aveva però chiarito che «no, Massaro non sarà neppure tra i candidati consiglieri». Un’uscita che aveva portato InMovimento a congelare per qualche giorno l’appoggio a Vignato.

IL POMERIGGIO

Dopo l’inaugurazione dell’ex chiesa dei Gesuiti, è arrivata ieri la disdetta della presentazione della lista: «Si avvisa che essa è rinviata a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disguido improvviso e non prevedibile attribuibile a malattia del capolista». Ovvero l’assessore Biagio Giannone, unico nome che trapela della lista, a sentire il portavoce Marco Purpora: «La nostra lista, come tutte quelle della coalizione è di 32 persone». Evita di rispondere in modo diretto se all’interno dei candidati vi sia anche quello di Massaro: «Non anticipiamo i nomi. Speriamo di presentare la lista lunedì, avevamo chiamato tutti i candidati e nel pomeriggio abbiamo visitato l’ex chiesa dei Gesuiti». (Tra i visitatori c’era anche Massaro).