AURONZO - È Dario Vecellio Galeno, imprenditore 55enne il nuovo sindaco di Auronzo di Cadore che al termine dello spoglio delle schede elettorali ha stappato con la sua squadra di Auronzo per il Futuro la rituale bottiglia di spumante. Affermazione quasi bulgara la sua con 1242 voti pari al 74,28% e 8 seggi in Consiglio Comunale contro i 430 pari allo 25,72 5 della sindaca uscente, Tatiana Pais Becher, con la sua compagine di Insieme per Auronzo che ottiene 4 seggi nell'assemblea civica. Dario Vecellio Galeno, per gli amici Buks, è alla sua seconda esperienza amministrativa, essendo stato assessore al bilancio e al personale nella formazione di Daniela Larese Filon Auronzo Viva dal 2012 al 2017. «Non mi aspettavo di certo un risultato così eclatante» è la sua dichiarazione a caldo e prosegue: «Ciò significa anche una ancor più grossa responsabilità nei confronti di tutti. Perciò ci rimboccheremo le maniche da subito. Si tratterà inizialmente di capire la macchina organizzativa nel Comune e le sue problematiche, di ricucire principalmente i rapporti con il personale, soprattutto con quello apicale a cui sono diretti i nostri indirizzi. Altrimenti tutto rimane scatola vuota».

Il neosindaco ribadisce poi la linea amministrativa: «Tutta la squadra sarà chiamata alla gestione, ognuno incaricato con i suoi suggerimenti, le sue competenze nel seguire un settore specifico senza preclusioni di sorta. Gli incarichi verranno affidati al più presto. Il mio sarà il compito di una visione d'insieme, di coordinare e supervisionare il tutto». Intanto è prevista l'entrata di tutti e 12 i componenti la lista, adottando l'escamotage già consolidata della nomina di 4 assessori esterni. Affluenza da record nei 4 seggi che ha toccato il 57,81 % degli aventi diritto al voto in vista delle Tre Cime di Lavaredo in rapporto agli altri Comuni dove si è votato in Provincia di Belluno. Dato questo che evidenzia l'importanza di come sia stata recepita questa consultazione elettorale dalla popolazione e dei pressanti problemi del paese, alcuni annosi, altri recenti, a cui la neo Amministrazione comunale è chiamata a dare una concreta risposta.