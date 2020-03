Ripartono le corse Dolomitibus per l'Agordino cancellate per coronavirus

La Provincia di Belluno ha annunciato questo pomeriggio, giovedì 20 marzo, che ripartono alcuni dei collegamenti con l'Agordino che erano stati cancellati in relazione all'emergenza coronavirus. A ripartire sono i collegamenti con le zone industriali di Sedico e Agordo. "Si tratta di un nuovo assestamento del servizio di trasporto pubblico locale - spiegano da Palazzo Piloni - pur in regime di riduzione delle linee, come disposto dalla Regione Veneto con ordinanza del 13 marzo"

Da lunedì 23 marzo, saranno operative, con orario ridotto, le linee:

n. 1 Belluno - Agordo

n. 2 Agordo - Falcade

n. 3 Agordo - Caprile

n. 5 Agordo – Gosaldo - Primiero

n. 12 Sospirolo - Mas

Con il rientro in servizio dei lavoratori Luxottica, riprendono quindi anche i collegamenti con le zone industriali di Sedico e di Agordo. I nuovi orari provvisori sono pubblicati nella sezione orari del sito www.dolomitibus.it.

Rimangono invece temporaneamente soppressi, fino a nuova comunicazione, i servizi urbani di Auronzo, Pieve di Cadore e Feltre.

Ultimo aggiornamento: 19:11

