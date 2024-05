FELTRE (BELLUNO) - L’istituto agrario “Della Lucia” di Feltre festeggia i suoi primi 50 anni di storia. E lo farà sabato mattina con una serie di momenti che vogliono ripercorrere la storia di questa scuola ma soprattutto quello che la scuola è oggi, ossia punto di riferimento per il territorio bellunese e non solo. Una realtà inclusiva, che accoglie tutti, e che riesce a stare al passo con i tempi, raccogliendo quelle che sono le sfide che il mondo agricolo e forestale pone, ma anche il mondo scolastico, attivando nuovi corsi che permettono agli studenti di poter immettersi più velocemente nel mondo del lavoro. Una scuola in cui crede il dirigente scolastico Ezio Busetto, l’intero corpo insegnanti ma anche le istituzioni, tant’è che nei mesi scorsi è stata inaugurata la nuova palestra ed attualmente sono in corso i lavori di realizzazione della nuova azienda agricola, fulcro dell’attività pratica dei ragazzi. Inoltre, per venire incontro alle mutate esigenze che vedono sempre più ragazzi frequentare questa scuola, da quest’anno è stato attivato anche il convitto femminile.

Grande festa per i 50 anni della scuola

È in arrivo l’evento clou delle celebrazioni per il 50esimo della scuola. La prima cerimonia ufficiale si è tenuta un anno fa, con l’intitolazione del convitto al compianto Sisto Belli, sindaco di Feltre tra il 1969 e il 1973, profondo conoscitore dell’agricoltura di montagna, alla cui tenacia e lungimiranza si deve la nascita di questo Istituto. Sabato, 25 maggio, la giornata clou con una serie di iniziative che dureranno per l’intera mattinata e che vedranno la presenza, oltre che degli insegnanti e degli studenti, anche di autorità ed ex studenti. All’interno della palestra dell’istituto Agrario, a partire dalle ore 8.30, si terrà quindi la messa per i cinquant’anni dell’istituto e per i duecento anni dalla nascita di don Antonio Della Lucia a cui è stata intitolata la scuola. Una messa che sarà particolarmente sentita in quanto celebrata da don Gabriele Pancotto, ex allievo proprio dell’istituto agrario. Dalle 9.30 alle 11 un incontro con gli ex allievi ed ex docenti con l’obiettivo di ascoltare storie ed aneddoti di questi cinquant’anni e di gettare le basi per la costituzione del comitato promotore dell’associazione ex allievi. La mattinata si concluderà con la presentazione, a partire dalle ore 11, del libro “Cinquant’anni 1972-’73 2022-’23 Its Agrario Della Lucia” da parte del dirigente scolastico Ezio Busetto e della curatrice del testo, la professoressa Flavia Colle. Prima del rinfresco, il saluto delle autorità presenti.