AGORDO - La base chiama e i vertici rispondono. Due giorni fa un sindacalista della Femca Cisl che lavora nello stabilimento Luxottica di Agordo aveva chiesto una parola forte e chiara di Leonardo Del Vecchio sulle prossime mosse dell’azienda rispetto al contrasto al Covid-19. Ieri la risposta del patron e dell’ad Francesco Milleri. “Cari colleghi – dicono Del Vecchio e Milleri rivolgendosi ai lavoratori - ci auguriamo che voi e i vostri cari siate in salute in questo particolare momento. Vogliamo esprimervi la nostra vicinanza e ringraziarvi ancora una volta per il sostegno che state dando ogni giorno al nostro gruppo”.

LA SFIDA

Poi il messaggio prosegue: “Affrontiamo un’emergenza sanitaria che sta cambiando il mondo; abbiamo di fronte una sfida straordinaria che ci spinge a riscoprire le persone che ci stanno vicino così come il senso più profondo di appartenenza ad un gruppo che amiamo e di cui siamo orgogliosi. È una sfida che vinceremo, uniti nello sforzo di aiutare i nostri colleghi, i nostri partner e tutte le persone che su di noi fanno affidamento”. Subito dopo arrivano le rassicurazioni: “Vogliamo rassicurarvi che Luxottica non farà mancare il suo aiuto e il suo supporto a ciascuno di voi, per garantire la salute e la sicurezza di tutti. Stiamo intervenendo ogni giorno per migliorare i sistemi di prevenzione e sicurezza nelle fabbriche, nei negozi e negli uffici nel mondo. Voi siete il nostro bene più prezioso e la nostra prima preoccupazione è proteggere tutti voi e le vostre famiglie. Nel rispetto delle regole di sicurezza, cercheremo anche di mantenere attive le nostre strutture operative, pronti a ripartire con forza non appena si concretizzeranno le giuste condizioni. Luxottica ha sempre mantenuto le sue promesse e continuerà a farlo, con l’impegno e la collaborazione di tutti. A voi chiediamo di rispettare le regole di prevenzione e di seguire con fiducia i nostri protocolli e le indicazioni delle autorità dei vostri paesi”.

LA CORRETTEZZA

Un passaggio, quest'ultimo, che sembra voler ribadire le preoccupazioni espresse dal sindacalista: "L'ultimo fine settimana mezzo stabilimento sulle piste da sci e poi a banchettare nei rifugi insieme a trevigiani e padovani a un millimetro l'uno dall'altro; so di gente che girava tutte le sere allegramente per bar a farsi l'aperitivo; so di gente che andava fino a Vittorio Veneto a farsi la seratina. Quasi tutti abbiamo a casa figli piccoli, genitori, nonni magari con problemi seri di immunodeficienze ai quali teniamo". Del Vecchio e Milleri chiudono così il loro messaggio: "Vi terremo informati e saremo sempre a vostra disposizione per ogni richiesta che possa esservi d'aiuto. In questo momento facciamoci guidare dall'amore e dalla passione per questa nostra azienda".