Dolomiti, neve in arrivo: stato di attenzione per pericolo valanghe

VENEZIA - La Protezione Civile della Regione del Veneto, alla luce delle previsioni meteo segnala una fase di attenzione per il territorio antropizzato delle zone delle Dolomiti e delle Prealpi. In tutti i casi, lo stato di attenzione è da riconfigurare a livello locale in pre-allarme o allarme, a seconda dell'evoluzione metereologica.

Nelle zone più esposte e sulle esposizioni all'ombra le valanghe potranno interessare la viabilità in quota, singole zone abitate e i comprensori sciistici. Durante la notte è prevista una nevicata che potrebbe portare all'accumulo di 40/50 cm di neve fresca. Si prevede sarà seguita anche da forte vento da nord pertanto, anche per i prossimi giorni, il pericolo di valanghe continuerà a rimanere marcato.