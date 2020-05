Pier Paolo, escursionista disperso sui monti: disperate ricerche, trovata l'auto

Il Soccorso alpino dell'Alpago è intervenuto stamani - 26 maggio - in zona Semenza, Forcella Bassa, comune di Tambre, in supporto al Soccorso alpino di Pordenone impegnato nella ricerca di un quarantenne bolognese, di cui non si hanno notizie da alcuni giorni e la cui auto è stata rinvenuta parcheggiata a Roncjade, comune di Aviano.

I soccorritori bellunesi stanno percorrendo la sentieristica principale per una verifica anche sul nostro versante.



L'escursionista, che si chiama Pier Paolo, ha occhi marroni e capelli castani, è alto un metro e 75 e pesa un'ottantina di chili. Chiunque avesse potuto incontrarlo o avesse sue notizie è pregato di informare i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 10:51