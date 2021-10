Covid, focolaio alla scuola elementare di Castellavazzo: 21 bambini positivi

BELLUNO - La scuola elementare di Castellavazzo, frazione del Comune di Longarone (Belluno) è stata chiusa temporaneamente dopo la scoperta di un focolaio di Covid-19 che ha coinvolto 10 piccoli alunni, e poi si è diffuso ad altri 11 casi. La prima positività - informa l'Ulss 1 Dolomiti - si è manifestata venerdì 22 ottobre in un bambino che aveva leggeri problemi respiratori ed è stato sottoposta a tampone. Come di prassi, tutti i compagni di classe sono stati presi in carico e controllati, secondo il protocollo di settore, e sono emerse nove ulteriori positività nella classe. Ulteriori controlli a «cerchi concentrici» dei contesti frequentati dai bimbi hanno fatto emergere altre 11 positività. Sono in corso indagini epidemiologiche approfondite finalizzate a valutare la riconducibilità di tutti i casi al «caso indice». Per questo, nell'intera scuola primaria è stata disposta la sospensione temporanea delle attività.

