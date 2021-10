Covid, in Cina vaccino ai bambini: via libera alla fascia 3-11 anni

In Cina è arrivato il via libera: anche i bambini dai 3 anni in su potranno ricevere il vaccino contro il Covid-19. Nei giorni scorsi già alcuni governi locali di città e di almeno cinque province hanno emesso degli avvisi sull'inizio del piano vaccinale per i più piccoli. La campagna riguarderà i bambini dai 3 agli 11 anni, finora rimasti "scoperti" dalla politica locale. Intanto nel resto del Paese il 76% della popolazione ha completato il ciclo di immunizzazione. I contagi però non si sono fermati del tutto, anzi. Nuovi focolai hanno spaventato le autorità che infatti hanno deciso di dare un'ulteriore accelerata al piano.

Cancellate le maratone di Wuhan e Pechino

Intanto per prevenire nuove ondate, il governo ha cancellato oltre alla maratona di Wuhan anche quella di Pechino, in programma il 31 ottobre e dove erano attesi circa 30.000 partecipanti. L'obiettivo è quello di «prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia e proteggere efficacemente la salute e la sicurezza della maggior parte dei corridori, del personale e dei residenti». La nuova fiammata di contagi, iniziata circa 10 giorni fa, è legata a un gruppo di turisti che si trovava a Shanghai prima di volare a Xìan, nel Gansu e nella Mongolia interna, nel mezzo di una nuovo impennata dei casi di Covid-19 nel Paese, a poco più di 100 giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che si apriranno il prossimo 4 febbraio.