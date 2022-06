CORTINA - «Essere stata convocata in commissariato, il 28 febbraio scorso, mi ha indotto a stampare questo fascicolo, per fare sapere a tutti chi siamo, cosa facciamo e perché. Noi non ci inventiamo nulla: c’è una legge dello Stato italiano che tutela le lingue minoritarie, poi ci sono norme regionali e atti degli enti locali». Elsa Zardini “Soriza”, presidente dell’Union de i Ladis d’Anpezo, ha spiegato a lungo, nel dettaglio, ai soci riuniti nella annuale assemblea, perché ha stampato un’agile pubblicazione, una quarantina di pagine, in cinquecento copie, da distribuire alla comunità.

LA BATTAGLIA «Abbiamo voluto raccogliere tutto ciò che la nostra Unione ha il dovere di difendere e perseguire, nonché tutti i doveri verso le altre comunità ladine del Trentino Alto Adige Sudtirol e del Veneto. La conoscenza più approfondita delle norme e dei presupposti che regolano il funzionamento dell’Ulda può fare chiarezza e stimolare altri appassionati a contribuire a salvaguardare l’eredità unica e di incommensurabile valore della nostra gente. È più che mai necessario rimanere uniti per il rispetto delle generazioni che ci hanno preceduto e per quelle che verranno in futuro».

IL CASO Sulla convocazione di Elsa Zardini nel commissariato di Cortina, il vice questore Luigi Petrillo precisa: «Non siamo entrati in merito dell’attività culturale dell’Unione ladina; abbiamo solamente chiesto perché, in un articolo pubblicato a febbraio sul periodico settimanale “La Usc di Ladins”, ci fosse un attacco al monumento al poliziotto sciatore, che c’è nella piazza di Cortina. Accanto a una critica politica al sindaco, c’era un riferimento a questa statua, che ricorda l’encomiabile attività di controllo e soccorso in montagna e sulle piste da sci, che la Polizia di stato iniziò proprio a Cortina nel 1956, e che prosegue tuttora. Quel monumento fu collocato in piazza quando il Comune di Cortina concesse la cittadinanza onoraria alla Polizia. Da parte nostra non è stata compressa alcuna libertà costituzionale; abbiamo soltanto chiesto il motivo di un attacco alla nostra istituzione».

L’ASSEMBLEA Nell’assemblea dell’Ulda la presidente Zardini ha portato una relazione sull’attività svolta nel 2021, condizionata ancora dalla pandemia. È stato approvato all’unanimità il bilancio, con un avanzo di amministrazione di 2.649 euro, risultato da costi per 33.616 euro e ricavi per 36.265. Fra gli introiti ci sono quattromila euro di rimborsi dell’Agenzia delle entrate, grazie alle norme sul Covid-19; 12.900 euro di contributi della Regione Veneto; 7.800 dal Comune di Cortina. Il tesseramento dei soci ha portato 2.240 euro. È stata tratteggiata l’attività da svolgere nel corso del 2022. È stato parzialmente rinnovato il consiglio direttivo, con la conferma di Elsa Zardini e Luciano Pompanin Dimai; è entrato Marcel Ghedina al posto di Rosetta Lorenzi, che ha terminato l’incarico.