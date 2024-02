CORTINA - Se il cronoprogramma sarà rispettato, tra due settimane saranno in corso i lavori per la pista da bob a Cortina d’Ampezzo. «Passeranno le perplessità», ha dichiarato ieri il ministro Matteo Salvini (Infrastrutture), alludendo ai dubbi del Cio sull’opportunità di costruire lo sliding center. «È una corsa contro il tempo, d’altro canto organizzare un’Olimpiade e una Paralimpiade è sempre estremamente complesso», ha osservato tuttavia il collega Andrea Abodi (Sport), ricordando che il cantiere dovrà essere concluso entro 13 mesi per i collaudi. Paolo Pizzarotti, presidente dell’omonimo gruppo che ha ottenuto l’incarico da Simico, ha però assicurato che le attese del Governo saranno soddisfatte: «Siamo convinti di poter realizzare questa opera nei modi e nei tempi previsti nel bando di gara».

LA SFIDA

Pizzarotti ha premesso di aver accolto «con soddisfazione» l’aggiudicazione della commessa: «Pur essendo consapevoli della sfida che ci attende, la storia centenaria della nostra impresa è costellata da realizzazioni altrettanto complesse, anche in ambito sportivo, che abbiamo sempre portato a termine con successo». La procedura, dal valore complessivo di 81 milioni di euro, prevede 625 giorni di cantiere per la concretizzazione del progetto complessivo. Il cuore è rappresentato appunto dalla pista da bob, skeleton e slittino, che avrà una lunghezza di 1,65 chilometri e si snoderà in 16 curve, per un dislivello di 110 metri. La consegna dei lavori a Impresa Pizzarotti è prevista per domenica 18 febbraio, mentre il completamento è fissato entro marzo del 2025. Il colosso lavorerà «prevalentemente con aziende nazionali e del territorio», è stato annunciato, precisando che nei momenti di picco «saranno occupati fino a 200 operai», organizzati anche in doppio turno per 6 giorni alla settimana. Il cantiere proseguirà poi fino a novembre dello stesso anno per ultimare gli edifici “partenze” e “arrivi”, le strutture di corredo alla pista e le opere di finitura, in modo che tutto sia pronto per lo svolgimento dei Giochi, sempre che nel frattempo il Comitato olimpico internazionale abbia dato il via libera alle gare in quella sede.

L’APPELLO

I deputati verdi Angelo Bonelli e Luana Zanelli sperano ancora di no e lanciano un appello a Fiorello affinché convinca Salvini: « Crediamo che una tua pillola di saggezza potrebbe far ricredere il ministro, spiegagli che non è proprio il caso di costruire una nuova pista, visto che una analoga è già stata abbandonata al degrado dopo gli ultimi Giochi invernali».