CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Altro che il classico saluto ladino: «Bondì a dute». Tempo due settimane e toccherà imparare la versione bokmål: «God morgen alle sammen». Buongiorno a tutti, in particolare ai 90 operai norvegesi ingaggiati da Impresa Pizzarotti per compiere il miracolo, cioè costruire in tempi record nella Conca d’Ampezzo lo sliding center per le Olimpiadi 2026. Sempre che nel frattempo il Cio dia il via libera alle gare di bob, skeleton e slittino a Cortina, ma tant’è, il collaudo del 15 marzo 2025 incombe e di mezzo ci sono due inverni, per cui serve tempra vichinga per lavorare sulla neve anche quando il sole non splende (o magari è già tramontato).