Cortina 2021, grande attesa e l'incanto delle Frecce Tricolori che solcano il cielo "ampezzano"

BELLUNO - Prove generali della cerimonia d'apertura questa mattina, giovedì 4 febbraio a Cortina. In azione tre piloti della Pattuglia delle Frecce Tricolori. Uno spettacolo che ha incantato tutta la Conca ampezzana che è in attesa del grande evento d'apertura in calendario per domenica prossima (diretta su Rai due).

I velivoli hanno sfilato sopra le piste in cui lunedì è prevista la prima gara del Mondiale. Il cielo particolarmente limpido ha incorniciato il sorvolo e le acrobazie.

Per gli appassionati di sci e i tanti tifosi sarà possibile seguire le gare solo in tv: tutti gli eventi si svolgeranno infatti a porte chiuse.

