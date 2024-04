La corsa di 1400 papà porta alle scuole del paese ben 25 mila euro

PONTE NELLE ALPI - Numeri confermati, per la 19^ edizione della Corri papà, che anche ieri, come accaduto nelle migliori occasioni, è stata in grado di raccogliere oltre 1.400 iscrizioni.

Non tutti, anche questo secondo tradizione, hanno poi deciso di misurarsi nella corsa, ma di iscriversi per sostenere comunque l'iniziativa il cui scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno delle scuole del territorio. A suffragare il successo della giornata, anche i tanti, circa 1.000, che con il biglietto in mano hanno poi consumato il pranzo sotto il tendone del Palamares.

IL BILANCIO

«Ed è andato tutto bene conferma Mauro Topinelli che con il Gruppo 90, assieme agli Alpini e al Comitato genitori presieduto da Mirko Faneo, ha contribuito all'organizzazione ed al supporto logistico che ha permesso che tutto filasse liscio proprio in virtù di un piccolo esercito di collaboratori composto da una cinquantina di persone». Fra di essi anche circa trenta ragazzi delle classi terze della scuola media di Canevoi, bravissimi ad apparecchiare e in azioni di supporto, come la sistemazione dei tavoli, che hanno consentito che, nonostante gli 800 posti a sedere, alle 13,30 tutti e mille i commensali avessero terminato di mangiare, caffè compreso. Un'efficienza che ha permesso che tutto fosse chiuso e sistemato entro le 17,30. Alla buona riuscita, fanno notare dall'organizzazione, ha contribuito anche il Comune che ha offerto gratuitamente l'utilizzo degli impianti della zona sportiva che sono stati consegnati e poi riconsegnati in perfetto ordine.

LA FESTA

Una giornata dunque a sostegno delle scuole. E quasi a ringraziare di tanta attenzione che perdura dal 2003, l'istituto comprensivo ha offerto una propria esibizione quando i ragazzi delle classi 4B e 4C della scuola primaria Arrigo Boito della scuola primaria di Polpet hanno cantato la canzone da loro scritta "Salto, corro, pedalo, tiro. Viva lo sport" che ha recentemente vinto il premio al festival "Un Testo per noi" le cui premiazioni si sono tenute lo scorso mese a Trento. La Corri papà vive su diverse collaborazioni e generosità. Una tradizione confermata anche quest'anno perché oltre ai già citati volontari, vi sono numerosi sponsor che anche quest'anno hanno garantito circa 10mila euro alla buona riuscita della giornata: «Alcuni di essi riferisce Topinelli anziché soldi, forniscono il cibo, come il ragù ed altro, che usiamo per il pranzo». Ed è così che anche quest'anno il "bottino" da dividere fra le scuole istituto comprensivo e scuola dell'infanzia don Zaivani della parrocchia di Polet si aggirerà sui 25mila euro: alla somma garantita dagli sponsor, si aggiungono poi quella derivante dalle iscrizioni e da altri piccoli introiti.

LA CLASSIFICA

In questo contesto di festa si è svolta la gara, chiusa con il podio che ha replicato quello dell'edizione numero 18. La sfida di 41 concorrenti ed è stata vinta dal solito Abdoullah Bamoussa (Atletica Livenza Sacile) in 34'05: affezionato alla vittoria a Polpet, Bmaoussa ha migliorato di 12' il tempo dello scorso anno; al secondo posto come lo scorso anno Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus, 34'51) a cui non è bastato migliorare a sua volta la performance del 16 aprile 2023; sul terzo gradino del podio Radoine Amehedy (Atletica Brugnera, 35'39), anche lui capace di fare meglio dell'aprile scorso. Per qualcuno è stata gara vera anche nella non competitiva di 4 chilometri che ha visto sfilare un vero serpentone di quasi 1.400 concorrenti.