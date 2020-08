Infermiera positiva: paura in Geriatria e in Chirurgia all'ospedale di Feltre

FELTRE - Infermiera positiva all'ospedale di Feltre, paura in Geriatria e Chirurgia. Mattinata di superlavoro oggi, 20 agosto, al Santa Maria del Prato dove è stato messo in atto il protocollo a seguito della positività rilevata su un'operatrice feltrina che lavora in vari reparti: tamponi in corso a personale e tutti i degenti. In mattinata, ovviamente non venivano accettati nuovi degenti nei due reparti in questione. Da quano ha riferito l'Usl il contagio sarebbe avvenuto comunque fuori dalla struttura ospedaliera.

Proprio nella Geriatria del Santa Maria del Prato era iniziato tutto agli inizi di maggio, con il contagio che poi si è esteso a tutta la provincia.

Altre positività sono state riscontrate, come spiega l'Usl in una nota, in «un terzo componente della famiglia alla quale afferivano i 2 soggetti kossovari comunicati come positivi ieri» e in due amici rientranti dalla Spagna per vacanza. In questo caso il risultato è arrivato mediante tampone drive-in a Feltre. Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA