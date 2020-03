Coronavirus Belluno. Primo paziente ricoverato in ospedale, salgono anche i contagiati

Coronavirus Belluno . C'è il primo ricoverato in provincia di Belluno con "sintomatologia sospetta per Covid-19 ". Al momento le sue condizioni di salute non sono note, né è noto il reparto in cui è ricoverato. Nel bollettino ufficiale diffuso alle 14 dall'Usl 1 Belluno Dolomiti viene anche evidenziato che c'è un nuovo paziente sottoposto a tampone con esito positivo. Non è escluso che si tratti proprio della persona ricoverata. Il numero dei pazienti risultati positivi, in provincia di Belluno, sale dunque a quattro (uno è stato sottoposto due volte alle verifiche).

E' importante sottolineare che nessuno dei pazienti risultati positivi al tampone ha avuto conferma dall'Istutito superiore della Sanità. In ogni caso non è mai successo, in queste settimane, che un tampone eseguito in Veneto sia stato smentito dallo Spallanzani di Roma.

Per questa ragione l'ospedale procede come se si trattasse di un caso di positività. Per completare il quadro, due persone sono uscite dal regime di isolamento fiduciario domiciliare. Si tratta delle persone entrate in contatto con i pazienti positivi, nessuno di loro presenta i sintomi del virus e non è stato sottoposto a tampone. In totale rimangono quindi 61 le persone sottoposte a isolamento in provincia di Belluno.

