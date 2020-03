IL TIMORE

CORTINA Oggi non si lavora come gli altri giorni, sulle piste della Tofana, per preparare i tracciati, da utilizzare per le Finali di Coppa del mondo di sci alpino 2020. Gli organizzatori aspettano le decisioni sul grande evento sportivo, in relazione alle disposizioni in materia di igiene pubblica e sanità, per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus Covid 19. Ieri c'è stata una riunione telefonica di emergenza del consiglio della Federazione internazionale sci, per discutere complessivamente delle ultime settimane della stagione agonistica, con l'attenzione centrata in particolare sulle Finali di Cortina, in calendario dal 18 al 22 marzo. «Il benessere e la salute degli atleti e degli altri partecipanti, così come del pubblico, sono una priorità della Federazione internazionale», ha comunicato infine la Federazione italiana sport invernali. «Il consiglio Fis ha accettato la richiesta della Fisi italiana, attivata su consiglio delle autorità sanitarie della Regione Veneto, di attendere fino a venerdì 6 marzo per prendere la decisione definitiva sulla disputa delle Finali». Per ora le gare restano in programma, ma la scelta decisiva sarà presa fra tre giorni. Si vuole così valutare più a fondo le prese di posizione che vengono dalle varie federazioni nazionali; la casistica è diversa, per ogni paese. Se in Svizzera sono vietati gli eventi con oltre mille persone, dagli Stati Uniti arriva un deciso monito ad evitare l'Italia. «Fis rimarrà in contatto con le diverse federazioni nazionali e i comitati organizzatori per fornire supporto e informazioni relative a ciò che succederà nelle diverse realtà di gara aggiunge la Fisi italiana e per quanto attiene a tutte le competizioni di Coppa del mondo, la Fis manterrà fede alla stessa linea: ogni decisione seguirà le indicazioni e le decisioni delle diverse autorità nazionali e regionali e delle istituzioni a tutela della salute pubblica. Ogni eventuale modifica degli attuali calendari di gara dovrà necessariamente essere il risultato di misure imposte dalle autorità nazionali o regionali e saranno da loro stesse annunciate». Una delle opzioni è la disputa delle gare a porte chiuse. Un'altra possibilità, più ottimistica, deriva dalla possibilità che il presidente veneto Luca Zaia e il governo nazionale concedano degli emendamenti, delle deroghe, al decreto emesso i giorni scorsi, valido sino a domenica 8 marzo. La stessa Fis è in attesa di sapere se ci saranno modifiche a quelle disposizioni, e quali potranno essere.

Marco Dibona

