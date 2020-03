Coronavirus, le funivie del Faloria riducono la capienza: da 50 a 15 passeggeri

CORTINA D'AMPEZZO - Sono state immediatamente applicate da stamani, 2 marzo, a Cortina D'Ampezz,o le norme del nuovo Decreto sul Coronavirus, che impongono di diminuire l'assembramento negli impianti chiusi di risalita. Nelle cabine della funivia che porta al monte Faloria, la capienza massima è stata oggi portata da 50 a 15 persone, aumentando la velocità delle corse.

«Siamo partiti già da stanotte - ha detto il presidente di Funivie Faloria, Enrico Ghezze - con cartelli segnaletici alle stazioni di entrata, quindi abbiamo dato istruzioni a vetturini e agenti di stazione per cui siamo già attivi. Anche i carabinieri sono passati per vedere se tutto andava bene». L'impianto non sembra comunque risentire delle misure: «In generale aumenta l'abitabilità e la comodità nelle cabine - ha notato Ghezze - e abbiamo aumentato la velocità dei viaggi, per compensare. Già con il primo decreto avevamo ridotto comunque la capienza da 50 a 35 persone per cabina. Per arrivare in cima, comunque c'è anche la seggiovia di Rio Gere». Le preoccupazioni maggiori, secondo Ghezze «sono dovute più al maltempo. Oggi nevica, ieri il tempo è stato brutto, e quindi l'afflusso è diminuito più per motivi meteorologici che altro. Finora la stagione è andata benissimo fino a tutto febbraio. questa settimana va ancora bene, ma dalla prossima c'è qualche disdetta. Eppure la neve è fantastica, basti pensare - ha concluso - che sul Faloria abbiamo 140 centimetri di neve battuta, in condizioni stupende».

