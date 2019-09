Ulss a caccia di medici: 10 bandi per trovare 26 dottori

di Alessia Trentin

BELLUNO - Settembre tempo di assunzioni. L'Usl 1 Dolomiti è alla ricerca di, destinati al San Martino e al Santa Maria del Prato. Sono 10 gli avvisi di ricerca personale, per una due o anche 5 unità, pubblicati in queste ore all'albo pretorio dell'azienda sanitaria. C'è anche la comunicazione di un'assunzione, solo una però a fronte di quasi una trentina di posti vacanti. Con contratto a tempo indeterminato entrerà in servizio all'ospedale del capoluogo un medico nella disciplina dell'apparato respiratorio: Cristina Avoscan, nata ad Agordo nel 1982. Se dovesse rinunciare, il posto andrebbe alla decima candidata in graduatoria, una dottoressa di Dolo.