Fermato al casello dell'A27 e trovato con tre etti di cocaina in auto: arrestato 23enne

BELLUNO - Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia perchè trovato in possesso di 324 grammi di cocaina in sasso, oltre ad altro stupefacente, durante una perquisizione della sua auto, poco oltre il casello di uscita della A27, a Belluno. Il ragazzo è stato fermato dopo aver cercato di eludere un normale posto di controllo. Oltre alla cocaina, suddivisa in sei pezzi, gli agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura l'hanno trovato in possesso due pasticche di Mdma e oltre 1000 euro in contante. ttrezzi per il confezionamento degli stupefacenti sono stati poi rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare. L'arresto è stato convalidato dal oggi giudice. Il 23enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione.