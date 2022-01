CORTINA D'AMPEZZO - Gli inservienti che lavorano per preparare il cibo, nel refettorio dell’asilo, si ammalano, ma i bambini possono pranzare lo stesso, perché interviene un affermato ristoratore del posto, che cucina di persona, per i piccoli, oppure incarica alcuni dei cuochi della sua brigata. Accade a Cortina, alla scuola per l’infanzia Don Pietro Frenademez, gestita dalla parrocchia dei santi Filippo e Giacomo.

Il ristoratore è Luigi Dariz, del locale “da Aurelio”, al passo Giau. I suoi nuovi commensali sono settanta bambini della struttura, che possono così proseguire tranquillamente la loro giornata sui banchi e in aula, nel pomeriggio, dopo il pranzo, senza dover necessariamente tornare a casa. «Questa disponibilità ha un valore ancora più grande, in un momento di precarietà per tutti – commenta il parroco don Ivano Brambilla – e in questo modo Luigi sta offrendo un servizio a tutta la comunità d’Ampezzo, non soltanto alla nostra scuola materna o alla parrocchia. Noi comunque gli diciamo grazie, perché ci è venuto in soccorso. C’è una nota in più, da sottolineare: la qualità della refezione, per i piccoli, che possono godere, in questi giorni, della professionalità di persone esperte, preparate, che mandano in tavola i loro manicaretti».

Ogni giorno due dei cuochi della brigata del ristorante scendono a Cortina dal valico, vanno all’asilo e cucinano per i 70 piccoli ospiti. Dariz aveva già collaborato con la parrocchia, alcuni anni fa, predisponendo un prontuario nutrizionale, destinato ai bambini dell’asilo. «Questa settimana gestiamo noi la mensa – dichiara – finora quello che facciamo sta piacendo moltissimo. Un giorno abbiamo preparato il pollo al limone, con broccoli e purè, poi il gelato fatto in casa. Poi si è cimentata la nostra pasticcera, con torte e crostate. E’ emozionante: credo che, in tempi di Covid-19, sia giusto che anche noi facciamo la nostra parte». Nicola Colli è il presidente del consiglio che amministra la scuola materna: «Ci ha fatto molto piacere vedere che queste persone, che hanno fatto della cucina il loro mestiere, si prestano per darci una mano, per supportare la nostra scuola.

Luigi Dariz non è nuovo all’impegno per la sua comunità: fu uno dei primi chef di Cortina che si mise a disposizione, a lavorare per gli ospiti della Coppa del mondo di sci alpino, gettando le basi di quella squadra di professionisti che oggi gira il mondo, va alle Olimpiadi, per collaborare con le istituzioni sportive italiane. E’ molto bello che abbiano voluto esserci, anche con noi, lui e i ragazzi della sua brigata. Altrimenti avremmo dovuto chiudere la mensa, se non ci fossero stati loro; appena don Ivano ha chiamato, hanno risposto immediatamente. Lo stanno facendo già da alcuni giorni, dalla scorsa settimana; confidiamo che giovedì possa rientrare la nostra cuoca e possiamo così liberare questi nuovi amici».