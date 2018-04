Polato, lo chef degli astronauti, spiega i menu' tra le stelle

di Daniela De Donà

Uno chef in farmacia. Ma uno chef speciale. Stefano Polato cura diete e piatti per gli astronauti, come Samantha Cristoforetti e Paolo Nespoli. Un “bonus food” che può essere patrimonio di chiunque. Tanto da mettersi ai fornelli in pubblico, con l’obiettivo di mettere a fuoco gli errori più comuni nel selezionare, cucinare, conservare il cibo. Venerdì sera è stato ospite della Farmacia Baratto a Belluno: mazzetti di ravanelli, asparagi, piselli in bacello... E via, a realizzare una caponatina di primavera piuttosto che un riso allo zafferano con semi di girasole, polpette di pollo e funghi al curry. Il tutto davanti ad un pubblico attentissimo.