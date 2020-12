Attacco a Zaia e ai carabinieri sui muri: imbrattamenti nel paese di "Erostrato"

CESIOMAGGIORE - Scritte contro Zaia e i carabinieri firmate da un fantomatico "Primula nera" sono apparse stamane in tre punto del paese di Cesiomaggiore, la località finita alle cronache per gli attacchi del mitomane che si firmava "Erostrato". Gli attacchi al governatore della Regione non sono in alcun modo collegati a quelle incursioni, che si sono fermate ormai dal gennaio 2018. "Zaia muerto" scritto con vernice nera è apparso su il muro di un'abitazione, la serranda di un'edicola e il muretto di una recinzione. Indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre.

Ultimo aggiornamento: 16:39