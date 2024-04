FELTRE - Ripreso il cantiere di demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia di Pont. Attualmente sono in corso alcune lavorazioni propedeutiche all’abbattimento del manufatto che avverrà a giugno quando la tratta ferroviaria tra Feltre e Belluno verrà chiusa per i lavori di elettrificazione. In quel momento la viabilità dovrà essere tenuta sotto controllo, le automobili saranno dirottate lungo la nuova bretella realizzata proprio in occasione del cantiere e la vecchia statale mentre i mezzi pesanti dovranno percorrere la sinistra Piave e la Feltrina, con tempi di percorrenza sicuramente maggiori. E la speranza è che una delle due non chiuda per frana, cosa che avviene spesso soprattutto in occasione di frequenti preciptazioni.



LA PREMESSA

Nel corso dello scorso anno, Anas ha aperto sostanzialmente in contemporanea i cantieri di demolizione e ricostruzione di due dei cavalcaferrovia presenti nel feltrino, ossia quello di Pont, nel comune di Feltre, e quello di Formegan a Santa Giustina. I problemi della ditta appaltatrice hanno fatto sì che i due cantieri subissero un forte rallentamento tant’è che alla fine Anas optò per chiudere temporaneamente il cantiere a Pont e concentrare tutte le energie su quello di Formegan. Opera che è stata conclusa, collaudata ed ora utilizzata a pieno regime.

LA RIPRESA

Da alcuni giorni la ditta appaltatrice ha ripreso le attività al cavalcaferrovia di Pont, lungo la strada statale 50. «Le lavorazioni in corso – spiega Anas - riguardano il rafforzamento dei muri di sostegno e non determinano limitazioni alla circolazione stradale e a quella ferroviaria». Insomma, al momento la ditta sta facendo tutta una serie di attività propedeutiche sul manufatto che non causano nessun disagio, nè al transito dei treni nè a quello delle auto.



LA DEMOLIZIONE

Da giugno in concomitanza con la programmata chiusura della linea ferroviaria per le operazioni legate all’elettrificazione della linea, i lavori proseguiranno sull'impalcato da demolire e ricostruire completamente, e pertanto, la statale verrà interdetta al traffico. E proprio in questo senso Anas ha già predisposto la gestione della viabilità.

«Quando partiremo con la demolizione e ricostruzione – spiega il gestore della strada - sarà contestualmente attivata la deviazione provvisoria di cantiere allestita lo scorso anno lungo le via comunali Ponach e Sbarre in località Busche, percorribile ai mezzi leggeri, di trasporto pubblico, di soccorso e di emergenza».

Cosa diversa, invece, per i mezzi pesanti che saranno deviati, sull'itinerario della strada provinciale 1 bis "Sinistra Piave" e strada regionale 348 "Feltrina".



© RIPRODUZIONE RISERVATA