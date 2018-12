Risparmi e liquidazione nella casa fantasma. E nessuna giustizia

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRE - Aveva investito la suae iper realizzare ladei suoi sogni in via Rodai al Boscariz, ma è finito in una. I soldi, 102mila 400 euro, non li rivedrà più.. Ma quel che è peggio è che, 76enne originario di, per anni a San Giuliano Terme (Pisa) per lavoro ma ora residente a, non si è nemmeno costituito parte civile nel processo. Non può contare sulla giustizia.«Giudichi lei - dice dopo aver deposto ieri in Tribunale a Belluno -. Io ci ho rimesso anche quelli». Alla sbarra c'è, già legale rappresentante della, impresa edile con sede in via Castaldi, dichiarata fallita il 9 gennaio 2014 con un passivo di 2milioni 311mila euro. È accusato di truffa semplice. Secondo