ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - La casa di riposo di Colmirano era un “fantasma” per Regione, Ulss e Comune, ma ben pubblicizzata su sito e sul web. Che svolgesse attività di casa di riposo e non di casa per ferie, come da autorizzazione, era sotto gli occhi di tutti e sorprende che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare a “smascherarla”. È avvenuto solo a fine maggio, con il blitz dei carabinieri del Nas e i successivi controlli dei vigili del fuoco. È emerso che in quell’edificio dove forse al massimo ci potevano stare 25 anziani (come era in passato nel 2012 quando venne evacuata dopo un’alluvione) ce ne erano 36 e tanti non autosufficienti. E di fatto si sapeva che c’è un luogo che accoglie anziani anche non autosufficienti, senza avere la titolarità per farlo, tanto che persino qualche medico l’avrebbe suggerita a famigliari che non riuscivano a trovare una casa di riposo.

Porte chiuse

Nonostante i tentativi di contattare la titolare della struttura o le richieste al sindaco Serenella Bogana, sono tanti i quesiti che restano senza risposta. Che retta si pagava? Come facevano a seguire persone non autosufficieniti senza l’impegnativa della Regione Veneto (soldi del servizio sanitario nazionale per fare i servizi)? Quanti operatori c’erano? E soprattutto la questione dell’anziano non autosufficiente si può risolvere in questo modo? Chiunque può decidere di aprire una casa così? È del 9 giugno l’ordinanza del sindaco di Alano Serenella Bogana per «l’immediato sgombero ospiti presso Istituto San Vincenzo sito in Località Colmirano di Alano di Piave – via Conti Franzoia 2 al fine di riportare le condizioni allo stato autorizzato». Ma oltre a quanto scritto nell’atto il primo cittadino non dice nulla sulla questione: «Adesso non rilascio dichiarazioni», risponde.

Lo sgombero

Ieri di fronte alla struttura qualche anziano: in queste ore inizieranno le operazioni di trasferimento ad altri centri perché quell’edificio non è adatto ad ospitare non autosufficienti. La struttura, che dovrebbe essere una casa per ferie, gestita dalla cooperativa sociale San Vincenzo, opera sul territorio da anni: il certificato di agibilità venne rilasciato nel 2011. Ma una casa per ferie si apre con delle regole che nulla hanno a che vedere con l’apertura della casa di riposo.

Le regole

Una casa di riposo deve entrare nella pianificazione che viene fatta nella conferenza dei sindaci e quindi nei piani di zona, pianificazione territoriale. E in ogni caso anche se fosse una struttura per anziani autosufficienti, ovvero autonomi, non potrebbe accogliere non autosufficineti, a meno che non siano autorizzati e accreditato dalla Regione. Perché nel caso di anziani non autonomi le strutture devono avere degli standard di personale ben indicato dalla normativa regionale.

La pubblicità

Eppure nonostante fosse una casa per ferie dalla pagina web della struttura i servizi proposti sono quelli tipici di una struttura per anziani non autosufficienti. Si promettono «cure mediche personalizzate e assistenza sanitaria 24 ore su 24», con infermieri h24. «Se siete alla ricerca di una struttura sanitaria per anziani sicura e affidabile, rivolgetevi con fiducia all’Istituto San Vincenzo di Alano di Piave, in provincia di Belluno», dice il sito in tutta trasparenza. E prosegue: «La nostra casa di riposo in provincia di Belluno accoglie soggetti anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che hanno bisogno di un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale socio sanitaria e socio-riabilitativa». E le recensioni sono tutte positive, ma parlano sempre di casa di riposo.