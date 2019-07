«Un giorno ho deciso di lasciare il posto in fabbrica e venire a 3.343 metri, sulla Marmolada»

di Raffaella Gabrieli

Carlo Budel, bellunese di Santa Giustina, dal 2018 è il custode della Capanna Punta Penìa sulla regina delle Dolomiti. Qui a 3.343 metri, postando foto sui social racconta la vita sulla cima, dall'alba al tramonto, la neve estiva e le tremende burrasche: «Un giorno ho deciso di lasciare il posto in fabbrica ed eccomi qui». Oltre 90 mila seguaci da tutto il mondo.





BELLUNO -IL PERSONAGGIOUna giovinezza irrequieta, un rapporto di odio-amore con la famiglia, una profonda insofferenza per il lavoro in fabbrica. E poi la redenzione. «L'amore per la montagna mi ha fatto scoprire i veri valori della vita e a oltre 40 anni, sulla cima più alta delle Dolomiti, sono rinato». Carlo Budel, custode della Capanna Punta Penìa, rifugio posto sulla