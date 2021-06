COLLE SANTA LUCIA - E' in corso un incendio di grosse proporzioni a Canazei, frazione di Colle Santa Lucia, nell'Alto Agordino. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno distruggendo tre fienili e le case vicine. Non si conoscono per ora le cause dell'incendio, mentre non dovrebbero esserci persone coinvolte. Sul luogo sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco di Belluno, allertati poco dopo le 14.30.

+++ notizia in aggiornamento +++