Ancora una svolta all'Union Feltre: Zanuttig nuovo allenatore

FELTRE - L’Union Feltre ha deciso, Favaretto addio. La squadra passa a Andrea Zanuttig, di Monfalcone, ex giocatore professionista con le maglie di Mestre, Reggiana, Treviso, Alessandria e Pisa, e allenatore del Chions fino all’estate 2020, dopo le esperienze a Monfalcone, Itala San Marco e altre. La notizia non è ancora ufficiale ma si attende solo il comunicato del club feltrino. Troppo discordanti le parole di mister Favaretto a fine gara domenica (“bisogna pensare a evitare la retrocessione diretta, puntiamo ai playout”) e quelle di Toni Tormen sulle pagine sportive del Gazzettino di Belluno 24 ore più tardi (“altro che playout, la salvezza diretta è possibile”). Così, appena due mesi dopo l’addio di Andreolla, nel cuore di una stagione a dir poco nera, ecco il secondo esonero. La decisione è arrivata nella tarda serata di martedì quando era stato definitivamente escluso il ritorno proprio di Andreolla, Nicola Giusti ha dato l’ok definitivo per dire addio a Favaretto e far squillare il telefono di Zanuttig. Facile immaginare che oltre ai risultati infelici e alle dichiarazioni arrendevoli di domenica sera, sulla panchina di Favaretto abbiano pesato le voci di possibili dimissioni, pensate e poi rallentate, arrivate all’orecchio proprio della dirigenza feltrina nei giorni scorsi. L'esordio sulla panchina verdegranata è in calendario domenica prossima, in casa, e sarà il più difficile possibile: l'avversaria infatti sarà la capolista Trento. Ricordiamo che l'Union Feltre è in piena zona playout, al 17° posto nel girone C della serie D (che è a 20 squadre), con 23 punti dopo 25 giornate, ma al 18° e al 19° si trovano Ambrosiana e Campodarsego, che hanno 2 partite in meno. E se le vincessero, i feltrini piomberebbero al penultimo posto, che equivale alla retrocessione diretta.