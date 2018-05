Super Sandra, la bomber da quaranta gol: più di Ronaldo e Messi

di Damiano Tormen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - L'insostenibile leggerezza di 40 gol all'attivo. Più di Messi e Cristiano Ronaldo. Più di Ciro Immobile e Maurito Icardi. Possibile? Sì: la classifica cannonieri non mente. Anche se non dice tutto. Perché il bomber ha una lunga chioma nera e un sorriso dolce: il bomber è in realtà una bomberissima. Una fanciulla terribile che ha seminato il panico tra le difese della serie C femminile del Triveneto. Lei è Sandra Sommariva. Anzi, Super Sandra, o semplicemente Sandy per le sue compagne di squadra. Gioca a calcio da sempre, tra le file del Keralpen Belluno. Una cenerentola trasformata in principessa del gol. Non certo con la scarpetta di cristallo, ma con uno scarpino da calcio. E che scarpino! In grado di mettere la palla in fondo al sacco 40 volte in 24 partite. Robe che neanche i grandi campioni. Lionel Messi è a quota 32 quest'anno; Mohamed Salah si ferma a 31; Ciro Immobile è a 29 reti all'attivo, mentre Robert Lewandoski a quota 28. Lei è decisamente più avanti. E più umile. Difatti, le viene da ridere se messa sullo stesso piano dei professionisti del pallone.«No, è vero. Sono una soddisfazione grandissima. Anche se ancora non me ne rendo perfettamente conto».«Non avevo alcuna aspettativa. Quest'anno era importante sacrificarsi in qualsiasi ruolo per il bene di tutta la squadra. Mai avrei pensato di riuscire a confermarmi e addirittura superare il record dell'anno scorso. Per molto tempo non ho guardato la classifica marcatori: erano le mie compagne a tenermi aggiornata. È soprattutto grazie a loro che sono arrivata a quota 40».«Nella partita di ritorno contro il Due Monti. Ho fatto un gol al volo da posizione defilata sulla destra. Un missile che si è insaccato sotto la traversa. Uno di quei gol che quando lo fai stupiscono anche te, e ti chiedi ma come hai fatto?».«Beh sicuramente l'ultimo, segnato domenica, che mi ha permesso di arrivare a quota 40 e di far vincere la mia squadra. È stato anche un gol particolare perché l'assist me lo ha fatto il mio portiere Zanella direttamente dalla sua area di rigore».«È stato un campionato bello, ma difficile. Quel che è certo è che quest'anno la fortuna non è stata a nostro favore».«Il futuro è sempre un'incognita. Vedremo dalle riunioni tra società e giocatrici quello che succederà. Mi auguro che il Keralpen Belluno vada avanti più anni possibili: siamo una bella realtà che non deve assolutamente morire».«Già l'anno scorso ne avevo ricevute quattro da squadre di serie B. Quest'anno so per certo dell'interesse di Vittorio Veneto e Villanova».«Infatti: non manca mai. Avere un fratello che gioca a calcio è molto bello e costruttivo. Lui è più piccolo di me di 6 anni. Ci consigliamo a vicenda».