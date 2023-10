Dolomiti Bellunesi, weekend perfetto: dalla D alle donne fino alle squadre giovanili 7 partite e 7 vittorie

Settebello da impazzire. Anche se parliamo di calcio. Il club della clamorosa fusione ideata a maggio 2021 da Belluno, San Giorgio Sedico e Union Feltre, da cui è nato il progetto Dolomiti Bellunesi, ha vissuto un weekend da sballo. Le 7 squadre principali hanno tutte vinto. Il risultato di maggiore prestigio in serie D: 1-0 al Bassano allo stadio polisportivo di Belluno, rete decisiva all'ultimo istante del feltrino Toniolo e secondo posto nel girone; in 3 stagioni mai la Dolomiti era stata così in alto. Anche l'altra prima squadra, le Woman, fanno festa, sul sintetico di Sedico: 2-1 alla Virtus Padova, 2 partite e 2 vittorie quindi nell'Eccellenza femminile. E poi le 5 squadre di punta del settore giovanile: la Juniores Under 19 sabato ha vinto 5-2 sul campo della Luparense; gli Allievi infilano due affermazioni, 2-0 degli èlite U17, in testa al loro girone a punteggio pieno, e 6-1 degli Sperimentali Under 16 a Jesolo; a completare il quadro, i Giovanissimi: gli U15 èlite vincono 1-0 a Vedelago, gli Sperimentali U14 superano anche loro di misura il Vittorio Falmec. La stagione è all'inizio ma tra Belluno e Feltre la Dolomiti sta crescendo e una provincia forse finora un po' diffidente potrebbe iniziare a capire che questo progetto potrebbe regalare un futuro importante nel calcio che conta.

