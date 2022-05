Grande Slam del calcio bellunese: promossi Limana Cavarzano in Eccellenza e Alpago in Promozione

Il Grande Slam è servito. Il calcio bellunese fa poker di trionfi in una stagione eccezionale dal punto di vista dei risultati. A Sedico, il Limana Cavarzano pareggia 0-0 con il Fontanelle ottenendo il punticino che mancava per assicurarsi il primo posto nel girone E di Promozione: l'Unione delle due squadre, una del Comune confinante con il capoluogo (Limana), l'altra espressione di uno dei quartieri più popolosi e popolari di Belluno (Cavarzano), sale così in Eccellenza.

A Puos, in uno stadio gremito, l'Alpago vince 1-0, grazie a un rigore di Ruben D'Incà, e piega così la resistenza del Barbisano: i gialloverdi sono quindi matematicamente primi nel girone I di Prima categoria e salgono in Promozione. Questa due promozioni, conquistate pochi minuti fa, alle 18.20 di domenica 8 maggio, si aggiungono a quella conquistata dall'Arsiè, trionfatore nel girone T di Seconda e quindi promosso in Prima categoria, e alla vittoria della Coppa Veneto di Prima da parte del Longarone Alpina, che grazie al trofeo dovrebbe partire in pole position nella graduatoria dei ripescaggi. Molto probabile quindi vedere l'ennesima squadra risultato di una fusione promossa a sua volta in Promozione. In totale 4 promozioni e una coppa. Un Grande Slam mai visto per il calcio bellunese. Alla festa si unisce la Dolomiti Bellunesi di serie D, vittoriosa per 5-0 nell'ultima trasferta stagionale del campionato di serie D, sul campo del già retrocesso Spinea: finisce 0-5 con le reti di Toniolo, Raimondi, Cossalter, Corbanese e Faraon. Peccato sia troppo tardi però per i playoff.