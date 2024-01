FELTRE - Istituire i bus a chiamata, sistemare i ponti degradati, ampliare la Galleria Rizzarda, aggiornare i piani di intervento ed in particolare quello di Villapaiera per dare concretezza al masterplan in via di realizzazione e far fronte alle emergenze abitative. Sono questi alcuni dei punti salienti contenuti nel documento unico di programmazione il cui aggiornamento è stato approvato sabato pomeriggio in consiglio comunale al termine di una lunga discussione.



L’ASSENZA

Assente per malattia il sindaco, Viviana Fusaro, è stato il vicesindaco Claudio Dalla Palma a condurre i lavori ed a riportare alcuni dei punti salienti portati avanti da Fusaro. Parliamo per esempio del personale, con cui ha stretto una bella collaborazione che consente di portare avanti i compiti in maniera ottimale oltre ad aver avviato un processo che porta ad una valorizzazione delle risorse interne. Sottolineata anche la stretta sinergia con la dirigenza dell’Ulss Dolomiti volta a far fronte alle problematiche che i cittadini riscontrano nei confronti della sanità pubblica. L’obiettivo per questo 2024 è quello di rafforzare ancor di più i rapporti con la comunità del Primiero.



IL VICESINDACO

Il vicesindaco Claudio Dalla Palma ha in carico la delega all’istruzione e, nel suo intervento, ha sottolineato la volontà di «stringere più sinergie possibili con il territorio e in particolare con l’istituto comprensivo di Feltre per far si che l’attività didattica sia il più possibile efficace». Dal punto di vista della mobilità, «stiamo portando avanti il progetto relativo ai bus a chiamata» mentre dal punto di vista energetico «fondamentale è per noi la creazione della comunità energetica».



OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA

Per quanto riguarda l’urbanistica «abbiamo intenzione di approvare il nuovo regolamento dei pannelli fotovoltaici, il nuovo piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di provvedere all’aggiornamento dei piani d’intervento scaduti, dando priorità a quelli delle aree industriale e artigianale» illustra l’assessore Andrea Bona. Un piano, quello dell’area industriale, che prosegue di pari passo con il masterplan dell’area di Villapaiera. Dopo la riorganizzazione delle dirigenze del comparto, si procede a pieno ritmo anche con i lavori pubblici. «Abbiamo pronto il dossier sui ponti in quanto intendiamo sistemarli e metterli in sicurezza e procediamo con il progetto di interramento delle isole ecologiche della cintura». Bona ha ricordato poi l’esternalizzazione dell’illuminazione pubblica che porterà ad un ammodernamento dell’impianto cittadino. Infine ha espresso la volontà di dare più spazi alla galleria Rizzarda con l’acquisizione di casa Cumano.



SPORT E SOCIALE

Numerosi i progetti che l’assessore Maurizio Zatta sta portando avanti a sostegno delle persone fragili; tra questi l’inserimento lavorativo che vedrà alcune persone operare per il comune e il sostegno a chi non ha una casa. «Massima attenzione anche alle problematiche legate alla salute mentale che sono in continuo aumento». A livello sportivo, inizieranno ad aprile i lavori per il sintetico di Mugnai e poi toccherà all’impianto di Vellai. Entro il 2026 sarà pronta anche la palestra della scuola Vittorino da Feltre.



SICUREZZA

L’assessore Alberto Curto ha predisposto un piano sulla videosorveglianza con copertura totale della città di Feltre. «Una ditta ci ha donato un impianto di videosorveglianza con lettura targhe che installeremo a breve». Dal punto di vista del commercio, dopo il grande successo del Natale, questa sera una riunione per iniziare a elaborare il programma per la stagione primavera/estate.



CULTURA

Il 2024 sarà l’anno che vedrà celebrare gli anniversari di Rizzarda e Cambruzzi attraverso dei cataloghi, ma anche Franzoia e Tancredi. L’assessore Flavia Colle ha poi sottolineato la volontà di pubblicare gli atti del festival dell’araldica e degli studi fatti dalle università riguardanti la storia del manicomio e del cimitero di Feltre. Spazio anche a serate di approfondimento di varie tematiche rivolte agli adulti.