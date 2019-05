Distrutto il nido della rondine: i piccoli erano già nati, nessuna pietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - I piccoli erano già nati, solo un uovo restava ancora chiuso. Eppure il nido di rondini è stato divelto senza pietà, lo scorso fine settimana. Si trovava sotto i portici di piazza Mercato, davanti al negozio L'Atelier della cornice. La proprietaria della bottega, Farzia Taglietti, non crede proprio sia stato il vento o una caduta accidentale e inveisce contro il responsabile di un gesto tanto crudele. «Non sono un'esperta del campo dichiara -, ma non credo si sia trattato di una folata perchè i nidi non erano caduti nemmeno con Vaia e, comunque, nei giorni scorsi non ci sono stati