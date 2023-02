ALLEGHE - Era una gelida domenica d’inverno ad Alleghe, con il vento sferzante che suggerisce alle migliaia di sciatori sul comprensorio del Civetta di coprirsi magari un po’ più del consueto per sopportare meglio il freddo. Il meteo potrebbe aver scoraggiati anche i turisti intenzionati a fare una passeggiata attorno al lago. Non è stato così per una donna che intorno alle 11 è giunta sulla sponda nord, in località Vallazza.

LA SCOPERTA

Lo stupore per lei è stato grande quando si è accorta che sulla spiaggetta era accuratamente riposto un asciugamano con accanto dei vestiti. Difficile siano stati dimenticati dalla scorsa estate, e allora, temendo forse il peggio, la camminatrice ha allungato lo sguardo preoccupato verso il lago. Dopo aver scrutato per alcuni secondi l’acqua, ha notato in superficie una testa in movimento. Il collegamento quindi è stato facile: qualcuno stava facendo il bagno. Ma non di pochi secondi, visto che la sagoma era parecchio distante dalla riva, quindi doveva essere immersa nell’acqua gelida almeno da qualche minuto. La sponda ghiacciata era soltanto a qualche decina di metri e la temperatura dell’acqua era quindi prossima allo zero. Ben presto sulla spiaggia del lago si è radunata una piccola folla incuriosita e forse un po’ preoccupata per le condizioni di salute di chi stava nuotando. Quando chi nuotava si è avvicinata alla riva, lo stupore è stato però ancora più grande nel notare si trattava di una donna. Come se niente fosse l’impavida nuotatrice, una donna fra i 30 e i 40 anni, si è asciugata con il telo che aveva appoggiato sulla spiaggia per poi rivestirsi e senza proferire parola.

LA CURIOSITÀ

Il gruppetto di persone incuriosite si è quindi dissolto proseguendo il proprio cammino, utile anche per scaldarsi. A nessuno in quel momento è venuto in mente di far notare alla sconosciuta nuotatrice che in riva al lago è apposto il cartello “divieto di balneazione”. Sicuramente alla donna non è mancato il fisico ben temprato, e ai fotografi improvvisati è bastato usare il proprio telefono cellulare e postare la foto sui social da esibire a parenti e amici. Chi vive ad Alleghe è più abituato a veder nuotare cigni e anatre, ma raramente si vede una donna che fa il bagno in una fredda domenica d’inverno. Stupisce d’estate, quando l’acqua resta comunque freddina, a maggior ragione in pieno febbraio.