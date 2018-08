Scavalca la segretaria dello studio e aggredisce l'avvocato del suo ex

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Si è fiondata nell’ufficio dell’avvocato che assiste il suo ex marito nella causa di divorzio e dopo aver superato le resistenze della segretaria e aver spalancato come una furia tutte le porte, ha raggiunto l’obiettivo. Sonia Sommacal, avvocato del foro di Belluno, si è trovata di fronte alla donna che, con il pugno alzato e gli occhi sbarrati dalla rabbia, le urlava contro dicendole: «Mi riconosce? Mi guardi bene. Lei ha figli?».Minuti di paura, preceduti dalle urla della segretaria che cercava di farla desistere, mentre la donna si aggirava per le stanze come una furia. Vittima l'avvocato Sonia Sommacal.