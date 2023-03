ARSIÈ - Rischia di superare il record di Quero Vas, dove i due autovelox installati all’ingresso della galleria di Scalon e a Santa Maria fruttano al Comune una cifra vicina al milione. In quella classifica del 2021 Arsiè era al settimo posto, ma ora potrebbe scalare le posizioni arrivando fino alla cima. Se tutto fila come dalle previsioni della delibera varata dalla giunta Strappazzon nei giorni scorsi, nelle casse de l municipio di piazza Guglielmo Marconi nel 2023 dovrebbe arrivare la cifra stratosferica di un milione 280mila. È la stima relativa ella multe per eccesso di velocità fatta dall’amministrazione comunale. Una cifra ben lontana dai 30mila euro che nel 2010 il Comune di Arsiè metteva a previsione. Tutto per effetto del nuovo contestato autovelox di ultima generazione in grado di controllare con tecnica laser i veicoli che passano in entrambi i sensi di marcia .

LE MULTE

Un apparecchio sulla cruciale Strada Statale 50 bis/var sulla piana di Arsié, collegamento tra Valsugana e Primiero. Una via che invita qualche automobilista dal piede pesante ad infrangere le regole dei limiti . Una strada che p arte dal Ponte sul Lago di Corlo nei pressi del confine col comune di Fonzaso, e esce poi dal suo ambito amministrativo con l’inizio della Scale di Primolano , con grande traffico nazionale e internazionale per vari motivi. Ha inoltre un notevole flusso turistico sul Lago di Corlo.

PRIMA DEGLI AUTOVELOX

Che le multe elevate per le infrazioni al codice della strada fossero una entrata per il bilancio comunale lo aveva capito ancora nel 2010 l’amministrazione comunale di Ivano Faoro, che da assessore provinciale dette una svolta per aumentare il turismo sul Lago di Corlo. Nel 2010 si era a una programmazione d’entrata di 30mila euro .

GLI INVESTIMENTI

Ora, nel 2023, la giunta comunale dà indicazioni sull’impegno futuro delle risorse che prevede entreranno e che come detto superano il milione. Come da legge verranno utilizzate per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade , potenziamento in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale. Quindi si migliorerà la sicurezza stradale, la manutenzione della strade di proprietà dell’ente, e il manto stradale .

LE CAUSE