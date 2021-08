Due esplosioni nella notte e poi il blackout: cosa è successo alla centrale elettrica di Auronzo

AURONZO DI CADORE - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini Presso la centrale elettrica ad Auronzo di Cadore per due esplosioni avvenute all'interno con un successivo principio di incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Breve interruzione dell'energia elettrica a tutto il paese. I pompieri arrivati da Santo Stefano di Cadore, Pieve di Cadore supportati dai volontari di Auronzo, hanno messo in sicurezza la centrale fino all'intervento dei tecnici. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 4.