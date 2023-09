Arsiè. Maxi schianto in galleria fra tre auto: uno dei conducenti incastrato tra le lamiere

BELLUNO - ​Maxi schianto in galleria fra tre auto: uno dei conducenti incastrato tra le lamiere. Alle 9:40, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra tre autovetture nella galleria San Michele sulla SS 50 bis/ var ad Arsiè: una persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto il conducente, rimasto incastrato. L'uomo è stato preso in cura da personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Assistiti sul posto gli altri automobilisti coinvolti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11.30.