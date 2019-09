Gli alpinisti spagnoli tornano a casa ​e si difendono: «Ecco la nostra verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AURONZO- La vicenda degli alpinisti spagnoli recuperati sulle Tre cime, dopo aver rifiutato l’elicottero per 3 volte non è ancora terminata., 45 anni, taxista spagnolo e la compagna Susana Delhom Viana rientrati a Barcellona, anche in patria sono stati sommersi dalle richieste di spiegazioni da parte dei giornalisti. I due alpinisti, che erano stati recuperati sulla parete della Cima Ovest di Lavaredo, a 2.750 metri di quota, dall’ennesimo elicottero inviato dal Suem, nel pomeriggio di lunedì due settembre hanno diffuso un comunicato stampa in cui chiariscono, secondo il loro racconto, quanto accaduto.