Si tuffa nel lago di Santa Croce e non riemerge: 28enne morto annegato

ALPAGO - Tragedia oggi, 5 luglio, nel lago di Santa Croce, in comune di Alpago: un giovane si è tuffato intorno alle 15.30 per un bagno per non riemergere più. Si tratta di un 28enne di origine afgana da tempo in Italia.



Sono in corso le ricerche del corpo dell'uomo: sul posto oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco anche l'elicottero arrivato da Bologna, perché quello di Venezia "Drago" era impegnato.



Ma le speranze sono ridotte al minimo: tutto lascia pensare che l'uomo sia deceduto. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Belluno che stanno ricostruendo l'accaduto. Ultimo aggiornamento: 17:22