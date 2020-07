Dramma in spiaggia: si tuffa in mare dal pontile e sbatte la schiena: rischia la paralisi

JESOLO - Dramma in spaiggia oggi pomeriggio, 5 luglio, a Jesolo: uno straniero in spiaggia con alcuni amici si è tuffato in mare da un pontile e ha battuto con violenza la schiena. Subito soccorso per l'allarme lanciato dai presenti. Ora è grave e rischia la paralisi.

Da notare che lo accesso ai pontili è interdetto con ordinanza per evitare assembramenti e rispettare così le norme di prevenzione anti Covid.

L'uomo ferito è di nazionalità albanese.





